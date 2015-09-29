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    Захави: «Динамо» - великая команда»

    Нападающий "Маккаби" Эран Захави не забивает уже в четырех матчах подряд за свою команду. Однако, он не видит в этом проблемы, если команда добивается результата.

    "Переход от израильской Премьер-лиги к Лиге чемпионов психологически дается непросто. Я не забивал в четырех матчах, но это не трагедия. Если я не забиваю, то это не трагедия. В каждом поединке я делаю все, что могу. Не столь важно, забиваю голы или делаю результативные передачи. Мы не можем гарантировать определенный результат.

    Надеюсь, что мы сможем порадовать наших болельщиков. Киевское "Динамо" – это великая команда, однако полный стадион придаст нам сил. Хотя нас ждет очень напряженный поединок", - заявил Захави.

    Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Маккаби" - "Динамо" Киев состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    29.09.2015 09:03
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