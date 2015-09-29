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    БАТЭ - «Рома». Смотреть онлайн

    Если взглянуть в турнирную таблицу перед матчем, то можно сказать, что нас ждет игра двух аутсайдеров группы Е. Однако, после первого тура не стоит торопиться с подобными выводами. В гости к БАТЭ приезжает титулованная "Рома", которая готова за счет белорусского клуба поправить свое турнирное положение.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео", и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча - в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2015 21:41
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      ValGa 30 сентября 2015, 00:18

      Рома поправила своё турнирное положение :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      ValGa 29 сентября 2015, 22:12

      2-0 Батэ ведёт!

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