Антолич: «Бавария» - главный претендент на победу в Лиге чемпионов»

Полузащитник загребского "Динамо" Домагой Антолич пообещал доставить "Баварии" в матче Лиги чемпионов такие же неприятности, как это было в первом туре против "Арсенала".

"Бавария" - это главный претендент на победу в турнире. Конечно, она и фаворит завтрашнего поединка. Поэтому мы не ощущаем какое-либо давление. Нас ждет очень сложный матч.

"Бавария" - это высококлассная команда, но мы постараемся приложить все усилия, чтобы добиться хорошего результата. Именно так мы сделали в матче с "Арсеналом", - сказал Антолич.

Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" - "Динамо" Зб состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.