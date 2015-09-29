Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Антолич: «Бавария» - главный претендент на победу в Лиге чемпионов»

    Полузащитник загребского "Динамо" Домагой Антолич пообещал доставить "Баварии" в матче Лиги чемпионов такие же неприятности, как это было в первом туре против "Арсенала".

    "Бавария" - это главный претендент на победу в турнире. Конечно, она и фаворит завтрашнего поединка. Поэтому мы не ощущаем какое-либо давление. Нас ждет очень сложный матч.

    "Бавария" - это высококлассная команда, но мы постараемся приложить все усилия, чтобы добиться хорошего результата. Именно так мы сделали в матче с "Арсеналом", - сказал Антолич.

    Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" - "Динамо" Зб состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2015 08:19
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Bayern_khemik 29 сентября 2015, 14:49

      вот я с тобой полносстью согласень и глоры барсы и реала тож в душе согласны с тобой Антолич!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Дон_Карлеоне 29 сентября 2015, 12:11

      TheAnatolich [-KOPM] лойс кто шарит о чем я :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 29 сентября 2015, 11:08

      Домагой Анатолич ставит на Баварию, а Домагой Степаныч - на Барсу :-)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11