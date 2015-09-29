«Порту» - «Челси». Смотреть онлайн

"Челси" отправился в Португалию в роли лидера группы, но позади лишь один тур. При этом, наставник лондонцев Жозе Моуринью не считает свою команду фаворитом на победу в Лиге чемпионов. В "Порту" придерживаются этого же мнения, что португальцы и постараются доказать в сегодняшнем матче.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча - в 21:45 по московскому времени.