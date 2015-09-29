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    Наингголан: «Готов сыграть на любой позиции»

    Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан готов сыграть в матче Лиги чемпионов против БАТЭ на любой позиции.

    "Потихоньку возвращаюсь к лучшим кондициям, набираю форму. Стараюсь не думать об усталости. Важно полностью отдаваться игре, и тогда результат придет. Я готов сыграть на любой позиции, которую предложит тренер. А вообще мне важно просто играть.

    Да, иногда я действовал ближе к нападению, и хотя это не моя позиция, сыграю там, где скажет наставник. Впереди нас ждут важные матчи, и готов отдать все силы для победы", - заявил Наингголан.

    Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов БАТЭ - "Рома" состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    29.09.2015 07:28
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