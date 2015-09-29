«Барселона» - «Байер». Онлайн-трансляция

Свой первый матч турнира "Барселона" провела не очень удачно, сыграв вничью с "Ромой", что накладывает на команду из Каталонии определенные обязательства во втором туре – нужно обыгрывать "Байер". Немцы же в своей первой игре уверенно одолели БАТЭ. Можно сказать с уверенностью, что эта встреча будет одной из центральных во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Байер". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите!