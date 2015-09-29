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    Фабрегас: «Челси» всегда играет на победу»

    Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас рассказал о настрое своей команды на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту".

    "Мы приехали за тремя очками. "Челси" всегда играет на победу. Лига чемпионов - великий турнир, который нам очень нравится. Завтра мы хотим победить. Мы еще недостаточно хороши, но с каждым днем прибавляем.

    Если на тебе футболка "Челси", ты должен выкладываться по максимуму в каждом матче. Со стороны многим казалось, что мы легко выиграли премьер-лигу в прошлом сезоне. Это не так. Было трудно, мы приложили много усилий. Сейчас не все идет по нашему плану, но мы перевернем ход событий", - сказал Фабрегас.

    Напомним, что матч "Порту" и "Челси" состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    29.09.2015 06:35
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