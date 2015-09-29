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    Марко Силва: «Олимпиакос» готов к бою»

    Главный тренер "Олимпиакоса" Марко Силва ожидает сложного матча в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с "Арсеналом".

    "Мы никогда не начинаем матч с мыслью, что невозможно будет достичь нужного результата. Мы знаем, что будет трудный матч. Да и вообще этот турнир сам по себе сложный. "Арсенал" - великая команда, но мы полагаемся на свои сильные стороны. Мы готовы к бою.

    Большинство скажет, что из нашей группы должны выйти "Арсенал" и "Бавария", но футбол непредсказуем. Здесь нет такого правила, что все фавориты выигрывают свои матчи. Результат матча между загребским "Динамо" и "Арсенала" значительно осложнил нам жизнь", - заявил Силва.

    Напомним, что матч состоится в Лондоне во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    29.09.2015 06:10
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