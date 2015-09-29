Коноплянка: «Если б я был выше двух метров и не умел обращаться с мячом, то играл бы в АПЛ»

Нападающий «Севильи» Евгений Коноплянка, перешедший этим летом из «Днепра», рассказал о том, как он выбирал между трансферными предложениями.

«У меня было не так много предложений: несколько из АПЛ, а также «Севилья» и «Атлетико» из Испании. Я полагал, что правильным выбором будет «Севилья». Раздумывая над предложениями, я настолько нервничал, что в итоге потерял три килограмма веса. Настойчивость «Севильи» понравилась мне, так что, думаю, выбор был правильным», - рассказывает Коноплянка.

По мнению Коноплянки, АПЛ ему не подходит.

«Если б я был ростом в два c половиной метра и не умел обращаться с мячом, то перешел бы в АПЛ. А в Испании футбол более техничный, и это лучшая лига в мире».

Лучшей командой в мире Коноплянка назвал ту, где играет Месси.

«Я думаю, Месси – лучший в мире футболист, и поэтому лучшей в мире командой является «Барселона».