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    Коноплянка: «Если б я был выше двух метров и не умел обращаться с мячом, то играл бы в АПЛ»

    Нападающий «Севильи» Евгений Коноплянка, перешедший этим летом из «Днепра», рассказал о том, как он выбирал между трансферными предложениями.

    «У меня было не так много предложений: несколько из АПЛ, а также «Севилья» и «Атлетико» из Испании. Я полагал, что правильным выбором будет «Севилья». Раздумывая над предложениями, я настолько нервничал, что в итоге потерял три килограмма веса. Настойчивость «Севильи» понравилась мне, так что, думаю, выбор был правильным», - рассказывает Коноплянка.

    По мнению Коноплянки, АПЛ ему не подходит.

    «Если б я был ростом в два c половиной метра и не умел обращаться с мячом, то перешел бы в АПЛ. А в Испании футбол более техничный, и это лучшая лига в мире».

    Лучшей командой в мире Коноплянка назвал ту, где играет Месси.

    «Я думаю, Месси – лучший в мире футболист, и поэтому лучшей в мире командой является «Барселона».

    Источник: Football Espana

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    29.09.2015 02:05
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      расулик 3 октября 2015, 23:19

      походу перебарщивает с канаплей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 30 сентября 2015, 16:17

      Неумное, мягко говоря, заявление ...
      Впрочем, не удивлен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      stas-kst 29 сентября 2015, 12:37

      обос...ть АПЛ и игроков в ней играющих, назвать соперника лучшей командой .... Красава чё... Президента их напомнил )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 29 сентября 2015, 11:45

      Просто употребил однофамильное растение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Фесс 29 сентября 2015, 10:42

      Лол. Остапа понесло. Глупо и грубо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2339

      CSKA471 29 сентября 2015, 08:53

      Два с половиной метра, не умеет обращаться с мячом...,этотонтпро Азара или Силву..не могу понять

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Truly 29 сентября 2015, 08:43

      Украинского паренька понесло.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 29 сентября 2015, 08:00

      Если б ты засеялся, тебя можно было бы курить)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Alex2712 29 сентября 2015, 06:21

      Лох

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      ClinKZ 29 сентября 2015, 06:04

      Силва, Азар, Санчез, Озил, Мата, Коутинью, все они по 2 с половиной метра ростом и не умеют обращаться с мячом)

      5
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