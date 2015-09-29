«Зенит» - «Гент». Онлайн-трансляция

Начало кампании в Лиге чемпионов для «Зенита» получилось весьма удачным: на выезде была обыграна «Валенсия» - один из признанных фаворитов группы. Теперь петербуржцы имеют отличную возможность закрепить успех в матче с аутсайдером квартета – бельгийским «Гентом», который свой первый матч в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Лионом». Победа в этой игре может стать для «Зенита» сильной заявкой на выход из группы.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Гент". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 21:45, не пропустите!