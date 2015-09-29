«Зенит» - «Гент». Онлайн-трансляция

бельгийским "Гентом", который свой первый матч в Лиге чемпионов проиграл "Лиону".
16 сентября 2015, Группа H. Гент – Лион 1:1
Ребят, пожалуйста, поаккуратнее со словами, тут всё таки медиа ресурс
Начало кампании в Лиге чемпионов для «Зенита» получилось весьма удачным: на выезде была обыграна «Валенсия» - один из признанных фаворитов группы. Теперь петербуржцы имеют отличную возможность закрепить успех в матче с аутсайдером квартета – бельгийским «Гентом», который свой первый матч в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Лионом». Победа в этой игре может стать для «Зенита» сильной заявкой на выход из группы.
У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Гент". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 21:45, не пропустите!