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    «Зенит» - «Гент». Онлайн-трансляция

    Начало кампании в Лиге чемпионов для «Зенита» получилось весьма удачным: на выезде была обыграна «Валенсия» - один из признанных фаворитов группы. Теперь петербуржцы имеют отличную возможность закрепить успех в матче с аутсайдером квартета – бельгийским «Гентом», который свой первый матч в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Лионом». Победа в этой игре может стать для «Зенита» сильной заявкой на выход из группы.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Гент". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2015 21:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 29 сентября 2015, 01:51

      бельгийским "Гентом", который свой первый матч в Лиге чемпионов проиграл "Лиону".

      16 сентября 2015, Группа H. Гент – Лион 1:1

      Ребят, пожалуйста, поаккуратнее со словами, тут всё таки медиа ресурс

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