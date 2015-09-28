Моуринью: «Я не неприкосновенный»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью пообщался с прессой накануне матча Лиги чемпионов против «Порту».

«Чтобы быть неприкосновенным, нужно быть твердым. На сегодняшний день у нас есть фантастические футболисты, которые принесли нам титул в прошлом сезоне. Но футбол – это сегодня, а не вчера. Чтобы быть победителем, не нужно все время побеждать, но нужно иметь сильный менталитет. Сейчас у меня его нет, и поэтому я не неприкосновенный», - говорит португалец.

Также специалист вспомнил свою работу в «Порту».

«Я был здесь два с половиной года, и мы выиграли все. Этот клуб открыл передо мной путь к международной карьере. «Челси» не входит в число фаворитов Лиги чемпионов по нескольким причинам. Мы считаем себя фаворитами в борьбе за выход из группы, а уже после этого мы пересмотрим свои цели».

Кроме того, Моуринью посетил музей своего бывшего клуба.

«Я посетил музей перед пресс-конференцией. Он выглядит впечатляюще, а если ты являешься частью этого, то эмоций еще больше. Ты понимаешь, что сделал что-то важное. Из-за этого мое сердце немного смягчилось, поэтому я пойду назад в отель и приведу свое настроение в порядок».

Матч "Порту" - "Челси" состоится во вторник 29 сентября.