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    Виллаш-Боаш: «Охранники проявили неуважение»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал инцидент, произошедший после матча со «Спартаком» (2:2). Напомним, что охрана «Открытие Арены» отказалась пустить португальца в раздевалку «Зенита». Наставник считает это проявлением неуважения.

    «Там были охранники, которые хорошо проинформированы об этой ситуации. Для меня это вопрос неуважения. Но я понимаю всю подоплеку противостояния со "Спартаком", понятно, откуда охранники знали, что и как делать. Это, конечно, нонсенс, но я понимаю, что это урок, и из него нужно сделать выводы», - сказал по этому поводу Виллаш-Боаш.

    Также тренер прокомментировал заявление РФС о том, что охрана поступила по правилам.

    «По правилам тренер может зайти в раздевалку только после того, как подписан протокол матча. Любопытно, что все сейчас говорят о правилах, пытаются показать себя большими знатоками правил, как будто бы сами их всегда соблюдают».

    Источник: Р-Спорт

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    28.09.2015 23:13
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 29 сентября 2015, 11:27

      обидели девочку

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 сентября 2015, 11:19

      Теперь охранники виноваты. Кто следующий?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4827

      neveldomha 29 сентября 2015, 09:48

      А если протокол матча никто не подпишет, тогда тренеру можно на следующий матч не приходить? Уверен, что руководство Спартака это сделало специально. Это жалкая гнилая свинячья месть. Выиграй Спартак и уверен, что эти чопдэбилы не обратили бы на АВБ никакого внимания. А так, повели себя как обиженные дети.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > neveldomha 29 сентября 2015, 14:43

      Да не ску-ли ты,не дали вам ЗАСЛУЖЕННЫЙ пенальти-что вам еще надо.Уважай соперников,а не веди себя как быд-ло.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +365

      n272nm > Диктор 29 сентября 2015, 17:20

      Уважать соперников можно только при уважении с их стороны. Как показывает инцидент с Боашем, свиньи об уважении слыхом не слыхивали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 29 сентября 2015, 08:53

      Вот сволочи, взяли и обидели хорошего мальчика...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 сентября 2015, 08:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не уважение к нему проявили-так его,уважение сначала заслужить надо.

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 29 сентября 2015, 07:02

      Игрок, получивший красную карточку, обязан покинуть поле. Это-правило футбола. Боаша тоже удалили по определённому ряду правил. В чём претензии?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4827

      neveldomha > Сармат Ростов 29 сентября 2015, 09:41

      В том, что на поле уже никого не было и никто на него уже не собирался.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 29 сентября 2015, 06:43

      Бедный Йорик !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Философский Парень 29 сентября 2015, 01:29

      Такое чувство, что господин Виллаш-Боаш это госпожа, раз плачется из-за каждой пустяковой ситуации

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 сентября 2015, 01:26

      Каждый в России Боаша обижает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 28 сентября 2015, 23:54

      Блин, когда уже Зенит от него избавится то? Достал он уже ныть!
      Вон, у вас Семак, явно ни чем не хуже его.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Biatlon1st 29 сентября 2015, 00:08

      неустойка не малая последует

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Облоб Хуембей 29 сентября 2015, 00:33

      когда страна избавиться от таких дол..ов как ты

      7
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