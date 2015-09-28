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    Бердыев: «За десять туров нельзя сделать команду»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал игру своих подопечных в матче десятого тура РФПЛ против «Кубани» (2:1).

    «Предполагали, что будет тяжелая игра. «Кубань» сейчас преобразилась. Лишнее подтверждение - матч со «Спартаком». Знаю тренерскую работу Ташуева, и мы были готовы к тому, что придется непросто. Рад, что все хорошо закончилось», - говорит Бердыев.

    Наставник «Кубани» Сергей Ташуев похвалил прессинг «Ростова» в первом тайме. Бердыев рассказал об использовании этого элемента игры.

    «Сергей нам льстит, в первом тайме мы проиграли прессинг, но суммарный по матчу в этом компоненте выиграли. Я не скажу, что это фирменный стиль — просто есть моменты в игре, когда он эффективен. Если есть достаточно игроков для прессинга, его можно применять, сочетая с паузами. Мы идем к тому, чтобы это было одним из основных принципов игры».

    Встреча с «Кубанью» понравилась наставнику «Ростова» больше, чем игра против «Анжи».

    «Лучше чем с «Анжи», и настрой другой. Благодарен команде, что сыграли с полной самоотдачей. За десять туров нельзя сделать команду, мы постепенно прогрессируем. Отношение ребят к работе отличное, но многое надо сделать еще».

    Этот результат вывел «Ростов» на третье место, и Бердыев уверен, что его футболисты отнесутся к этому должным образом.

    «Они опытные ребята. Осознают, что все места распределяются в конце сезона. Работаем и готовимся к каждой конкретной игре. Эйфории не будет».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.09.2015 22:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 28 сентября 2015, 23:07

      Это вы некоторым болельщикам Спартака надо объяснять которые считают что Алейничев должен был уже мега команду сделать . Бердуеву удачи хороший тренер удачи команде также .

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 сентября 2015, 22:49

      Не на 3-е,а на 4-е! Разница мячей меньше, чем у Зенита. Но все равно положение команды в турнирной таблице и ее игра радует! Так держать!

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