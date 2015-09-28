Бердыев: «За десять туров нельзя сделать команду»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал игру своих подопечных в матче десятого тура РФПЛ против «Кубани» (2:1).

«Предполагали, что будет тяжелая игра. «Кубань» сейчас преобразилась. Лишнее подтверждение - матч со «Спартаком». Знаю тренерскую работу Ташуева, и мы были готовы к тому, что придется непросто. Рад, что все хорошо закончилось», - говорит Бердыев.

Наставник «Кубани» Сергей Ташуев похвалил прессинг «Ростова» в первом тайме. Бердыев рассказал об использовании этого элемента игры.

«Сергей нам льстит, в первом тайме мы проиграли прессинг, но суммарный по матчу в этом компоненте выиграли. Я не скажу, что это фирменный стиль — просто есть моменты в игре, когда он эффективен. Если есть достаточно игроков для прессинга, его можно применять, сочетая с паузами. Мы идем к тому, чтобы это было одним из основных принципов игры».

Встреча с «Кубанью» понравилась наставнику «Ростова» больше, чем игра против «Анжи».

«Лучше чем с «Анжи», и настрой другой. Благодарен команде, что сыграли с полной самоотдачей. За десять туров нельзя сделать команду, мы постепенно прогрессируем. Отношение ребят к работе отличное, но многое надо сделать еще».

Этот результат вывел «Ростов» на третье место, и Бердыев уверен, что его футболисты отнесутся к этому должным образом.

«Они опытные ребята. Осознают, что все места распределяются в конце сезона. Работаем и готовимся к каждой конкретной игре. Эйфории не будет».