Виллаш-Боаш: «Мы доверяем Лодыгину»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш пообщался с журналистами в преддверии матча Лиги чемпионов против «Гента». Специалист прокомментировал состояние вратаря Юрия Лодыгина.

«Лодыгин на 100% готов. Он находится в непростой ситуации, были ошибки, мы разговаривали. Я буду принимать решения, которые пойдут на пользу команде. Но мы доверяем Лодыгину. У каждого бывают спады. Мы доверяем Лодыгину, Михаилу Кержакову, Вячеславу Малафееву», - говорит Виллаш-Боаш.

Португалец считает, что мастерство его подопечных остается на прежнем уровне, несмотря на ошибки.

«Когда все идет не так, можно найти разные причины, в том числе личные. Когда что-то не складывается, проблемы идут одна за одной. Но в прошлом году наша защита и вратари были лучшими. Нам нужно прибавить в стабильности, действовать на контратаках. Мастерство футболистов никуда не делось. Мы доверяем всем игрокам защиты и нашим голкиперам, – сказал португалец».

Матч "Зенит" - "Гент" состоится во вторник 29 сентября.