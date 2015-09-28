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    Виллаш-Боаш: «Мы доверяем Лодыгину»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш пообщался с журналистами в преддверии матча Лиги чемпионов против «Гента». Специалист прокомментировал состояние вратаря Юрия Лодыгина.

    «Лодыгин на 100% готов. Он находится в непростой ситуации, были ошибки, мы разговаривали. Я буду принимать решения, которые пойдут на пользу команде. Но мы доверяем Лодыгину. У каждого бывают спады. Мы доверяем Лодыгину, Михаилу Кержакову, Вячеславу Малафееву», - говорит Виллаш-Боаш.

    Португалец считает, что мастерство его подопечных остается на прежнем уровне, несмотря на ошибки.

    «Когда все идет не так, можно найти разные причины, в том числе личные. Когда что-то не складывается, проблемы идут одна за одной. Но в прошлом году наша защита и вратари были лучшими. Нам нужно прибавить в стабильности, действовать на контратаках. Мастерство футболистов никуда не делось. Мы доверяем всем игрокам защиты и нашим голкиперам, – сказал португалец».

    Матч "Зенит" - "Гент" состоится во вторник 29 сентября.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.09.2015 22:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11222

      alp 29 сентября 2015, 13:58

      Нормальный Юра воротчик. НАдо только перестать пижонить и выпендриватся, а вернуться к обычной работе вратаря.

      0
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 29 сентября 2015, 04:21

      Что не говори, а Лодыгину надо дать отдохнуть. Пусть к психологу походит, свои личные проблемы решит, если они есть. Ведь психологическая травма для вратаря все равно что травма ноги у полевого. Значит и относиться к нему надо как к травмированному и требующему лечения игроку. Пусть Кержаков постоит, хуже точно не будет, а может и толк выйдет.

      2
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      Рейтинг: +663

      88serega88 29 сентября 2015, 01:28

      Надо Лодыру посадить на лавочку хоть ненадолго!!! А то слишком косячит

      2
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      Рейтинг: +365

      n272nm 28 сентября 2015, 23:43

      Вообще-то, из заметки видно, что Боаш доверяет всем голкиперам. Хотя, лично я надеюсь, что завтра Лодыгина в воротах не будет.

      2
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      Рейтинг: +407

      18JG 28 сентября 2015, 23:41

      Да ты озверел, Боаш, твою-то ты мать?! В ЛЧ опять будем наблюдать как Юрец птичек будет в ворота запускать?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 сентября 2015, 22:52

      Ну про Кержакова и Малафеева это он загнул! А на счет Лодыгина пусть доверяет. Может еще и ГЕНТу что-то перепадет в виде "подарка"!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +12311

      Вомбат 28 сентября 2015, 22:30

      АВБ конечно не лжет, говоря о возвращении в Португалию в конце сезона. Но в Бенфике, Спортинге, Порту и Браге тренерские позиции прочно заняты. Значит он пойдет работать в средний клуб. Средний клуб Португалии слабее условного Ростова или Краснодара. В таких командах всегда требуются квалифицированные тренеры. Вопрос - повлияют ли на такое трудоустройство АВБ его результаты в Зените, Тоттенхэме ии Челси. Ответ очевиден. Вывод: да пофиг ему сколько еще голов пропустит Лодыгин. ПОФИГ.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 28 сентября 2015, 22:19

      гнать лодыркина вместе с боушем

      -3
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