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    ФНЛ. «Балтика» и «Факел» не выявили победителя

    В матче 13-го тура ФНЛ «Балтика» дома сыграла вничью с «Факелом». За воронежцев забил Шахов, а хозяева отыгрались в добавленное время благодаря мячу Рябокобыленко.

    Чемпионат России. ФНЛ. 13-й тур

    Балтика (Калининград) – Факел (Воронеж) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Шахов, 58; 1:1 - Рябокобыленко

    Балтика: Барановский, Каленкович, Запрудских (Сердюк, 70), Овсиенко, Цуканов, Гелоян, Чхапелия, Макарчук (Глушков, 86), Цимбал, Ланин (Земченков, 73), Рябокобыленко.

    Факел: Саутин, Багаев, Тихий, Бурнаш, Шахов, Коробов (Касьян, 83), Гриднев (Дутов, 73), Мурнин, Свежов, Бирюков (Заболотный, 65), Альшин (Рылов, 46).

    Предупреждения: Гриднев, 28; Цимбал, 49; Цуканов, 57; Свежов, 90+2.

    Судья: Алексей Матюнин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2015 22:01
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