ФНЛ. «Волгарь» одолел армавирское «Торпедо», «Сокол» и «Арсенал» поделили очки

В матче 13-го тура ФНЛ армавирское «Торпедо» пропустило два безответных мяча от «Волгаря». Отличились Лукьянов и Аленйник.

Еще одна встреча тура закончилась вничью: по одному баллу заработали «Сокол» и «Арсенал».

Чемпионат России. ФНЛ. 13-й тур

Волгарь (Астрахань) – Торпедо (Армавир) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Алейник, 10; 2:0 - Лукьянов, 61.

Волгарь: Бучнев, Терехов, Иванов, Зуйков, Байрыев, Сутормин, Яковлев (Коломийченко, 64), Лукьянов (Болов, 79), Алейник, Газзаев (Кренделев, 58), Алхазов.

Торпедо: Комаров, Царикаев, Дугалич, Джаркава, Чежия, Воронкин (Алексанян, 81), Арзиани, Хурцидзе, Геперидзе (Бугуи, 65), Падерин, Рыжов.

Предупреждения: Алейник, 28, Падерин, 36, Бугуи, 76; Алексанян, 90+1; Коломийченко, 90+1.

Удаления: Болонин, 90+1.

Судья: Сергей Лапочкин.

Сокол (Саратов) – Арсенал (Тула) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Стеклов, 86; 1:1 - Столяренко, 90.

Сокол: Пчелинцев, Молодцов (Шевчук, 60), Лозенков, Горбатюк, Столяренко, Коротаев (Муллин, 67), Дегтярев, Романенко, Андреев (Серасхов, 90+1), Трусевич, Радченко (Сабитов, 72).

Арсенал: Котов, Денисов, Ершов, Калешин, Тесак, Стеклов, Деобальд (Дудодев, 75), Берхамов, Кашчелан, Вуйович (Федотов, 68), Кутьин.

Предупреждения: Молодцов, 35; Калешин, 38; Лозенков, 44; Трусевич, 48; Горбатюк, 57.

Судья: Игорь Низовцев.