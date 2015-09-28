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    РФПЛ. «Ростов» обыграл «Кубань»

    В матче десятого тура РФПЛ «Ростов» дома одолел «Кубань» со счетом 2:1 благодаря дублю Полоза, на который краснодарцы ответили только голом Ткачева.

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Кубань (Краснодар) – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Полоз (с пенальти), 23; 1:1 – Ткачев, 34; 2:1 – Полоз, 50.

    Ростов: Джанаев, Терентьев, Баштуш, Маргасов, Гацкан, Байрамян (Бухаров, 89), Нобоа, Калачев (Думбия, 62), Полоз, Азмун.

    Кубань: Беленов, Бугаев, Шандао, Армаш, Манолев, Хубулов (Тлисов, 63), Рабиу, Игнатьев, Кулик (Каретник, 90+1), Ткачев, Мельгарехо (Бальде, 74).

    Предупреждения: Рабиу, 21; Терентьев, 52; Нобоа, 71; Манолев, 77; Азмун, 80; Армаш, 80.

    Судья: Сергей Куликов.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2015 20:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 29 сентября 2015, 17:03

      Беленов идет по стопам Лодыркина(((

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 сентября 2015, 09:52

      С победой ростовчан

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 29 сентября 2015, 05:25

      А ведь на месте Ростова должен был быть Рубин...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Димон Алма-Ата 29 сентября 2015, 09:27

      Это да

      0
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      Рейтинг: +100

      borsch123 28 сентября 2015, 22:48

      С Ростовом Спартак будет бороться за чемпионство. Остальные вылетят на хутор.

      1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > borsch123 28 сентября 2015, 22:55

      Это в каком измерение в 3 или в 5????

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 сентября 2015, 22:05

      В следующем туре на 3 место(пока в зените деруться) и в лигу чемпионов...деньги зарабатывать ))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +348

      343443 > 28 сентября 2015, 22:41

      смотри сам не опозорься

      2
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      Рейтинг: +77

      Mary Jane > андрей андреев 29 сентября 2015, 00:02

      Кстати, в следующем туре Ростов и Зенит играют друг с другом.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 28 сентября 2015, 21:58

      Да, да!!! И это при том, что денег не дают (а кушать хочется всегда) Ростов показывает хорошие результаты!!! Спонсора бы, да не жадного-из первой тройки бы не выходили!!!

      0
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      Рейтинг: +26747

      slavutiq70 28 сентября 2015, 21:58

      Бердыем браво,пришёл и поднял команду,несмотря на финансовые проблемы,,,А Аленичеву понимаеш дай два три года поработать для результата

      1
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO > slavutiq70 28 сентября 2015, 22:08

      Сравнение не приемлемы. Алейничев пришел в команду которая за 10 лет не как не может сплотится и собрать еше давление болельщиков вернуть гранд на свое место и поднять команду среднию на высокие места чаще легче и примеров масса

      -2
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      Рейтинг: +12

      19oleg73 28 сентября 2015, 21:43

      Кубань не обыгрывает только ленивый.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > 19oleg73 28 сентября 2015, 21:59

      Спартак не обыгрывает)))

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 сентября 2015, 21:37

      Спасибо Бердыеву и Ростову.P.s. Денег дайте клубу(не всё москвичам играть)

      3
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 28 сентября 2015, 21:26

      Пример денег нет а мы играем. Бердыев браво и спасибо за очень симпатичную команду. Хоть и сегодня не явная победа нужно отдать должное Кубани но все же . Всех болел Ростова с победой!

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