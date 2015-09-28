Виллаш-Боаш: «Обидно, что Андронов не настолько храбр, чтобы явиться на пресс-конференцию»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал сведения о том, что в раздевалке «Зенита» была драка между Юрием Лодыгиным и Александром Анюковым. Напомним, что эту информацию распространил комментатор Алексей Андронов.

«Информация о драке – полная бессмыслица. Очень обидно, что вы вынуждены обсуждать это на пресс-конференции. Обидно, что вы выбираете именно эту тему, чтобы задавать вопросы. Обидно, что человек, распространивший информацию о конфликте, не настолько храбр, чтобы присутствовать на пресс-конференции и рассказать нам, как он видит ситуацию. Эта информация – неуважение к Лодыгину, Анюкову и к «Зениту», - говорит португалец.

Также наставник прокомментировал состояние Анюкова перед матчем Лиги чемпионов.

«В матче со «Спартаком» Анюков получил удар, у него проблема с ногой. Он будет в заявке на игру с «Гентом». Надеюсь, мы сможем рассчитывать на него».