Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виллаш-Боаш: «Обидно, что Андронов не настолько храбр, чтобы явиться на пресс-конференцию»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал сведения о том, что в раздевалке «Зенита» была драка между Юрием Лодыгиным и Александром Анюковым. Напомним, что эту информацию распространил комментатор Алексей Андронов.

    «Информация о драке – полная бессмыслица. Очень обидно, что вы вынуждены обсуждать это на пресс-конференции. Обидно, что вы выбираете именно эту тему, чтобы задавать вопросы. Обидно, что человек, распространивший информацию о конфликте, не настолько храбр, чтобы присутствовать на пресс-конференции и рассказать нам, как он видит ситуацию. Эта информация – неуважение к Лодыгину, Анюкову и к «Зениту», - говорит португалец.

    Также наставник прокомментировал состояние Анюкова перед матчем Лиги чемпионов.

    «В матче со «Спартаком» Анюков получил удар, у него проблема с ногой. Он будет в заявке на игру с «Гентом». Надеюсь, мы сможем рассчитывать на него».

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.09.2015 20:33
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 29 сентября 2015, 08:48

      Какой может быть разговор? Этот андронов, всю свою сознательную жизнь действует подло и "тихушно"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Shaft 28 сентября 2015, 23:24

      Помню его первую пресс-конференцию, когда он переживал по поводу того, что ему задают слишком "обычные" и "мягкие" вопросы. Хех, вспоминаю с улыбкой на лице. Интересно, как ему сейчас такое давление?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 сентября 2015, 20:58

      Если Боаша не пустили в раздевалку, то откуда он знает был конфликт или нет? Тоже ОБС (одна бабка сказала)?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 28 сентября 2015, 20:48

      Это Россия. А подобные вещи вынудил Андре сам говорить журналистов и придираться молча работать надо а не говорит в начале сезона не понятно что и этим дизорентировать клуб свой!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11