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    Виллаш-Боаш пытался силой прорваться в раздевалку «Зенита» после матча со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш пытался проникнуть в подтрибунное помещение «Открытие Арены» после матча со «Спартаком» (2:2).

    Сообщается, что охрана отказалась пускать португальца, после чего тот попытался силой оттеснить охранника, однако секьюрити напор Виллаш-Боаша выдержал. Затем наставник призвал на помощью сотрудников «Зенита», однако и после этого убедить охрану не удалось: работники «Открытие Арены» только разводили руками и посмеивались.

    Напомним, что Андре Виллаш-Боаш отбывает шестиматчевую дисквалификацию.

    Источник: Life

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    28.09.2015 19:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 30 сентября 2015, 06:52

      ААААА Ха Ха Ха :~))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 29 сентября 2015, 12:34

      "Виллаш-Боаш пытался силой..." что за школьников в редакцию понабрали?)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 29 сентября 2015, 09:38

      А какое отношение дисквалификация имеет на ситуацию после окончания матча. Необходимо подавать протест на этот свинячий беспредел.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +381

      fadda > neveldomha 29 сентября 2015, 11:45

      Необходимо подавать протест на комментарии такого Долбо Ёба как ты.
      Что за бредятину ты несёшь?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +365

      n272nm 28 сентября 2015, 22:37

      Свиньи зря это сделали. Я не удивлюсь теперь, если на их розовые задницы найдутся приключения на Петровском.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 сентября 2015, 21:55

      Зенит в ..опе- Ростов в лиге чемпионов. Эх,денег нет-будем играть за идею

      3
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      Рейтинг: +1299

      Taps 28 сентября 2015, 21:51

      Управление командой почти потеряно.
      Скоро Миллер примет меры.

      0
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      Рейтинг: +20

      azar800 28 сентября 2015, 21:10

      шел навалять люлей Лодыркину

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 28 сентября 2015, 19:58

      Там плевались и пытались драться! Тренер хотел поучаствовать, не пустили...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Barcelonec003 28 сентября 2015, 19:55

      Физрук

      3
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