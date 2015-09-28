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    Оздоев: «Не забиваем с убойных позиций»

    Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев после матча 10-го тура российской Премьер-лиги с "Уралом" (1:2) посетовал на слабую реализацию голевых моментов.

    "Пропустив быстрый гол, отыгрались, имели много моментов в первом тайме, во втором еще больше. Потом пропустили. Не знаю, с чем это связано. Вроде самоотдача была хорошая. Не реализовываем свои моменты, не забиваем с убойных позиций. Пропустили нелепый гол, получилось так, что не забиваешь ты – забивают тебе.

    Соперник ничем не удивил. Хорошая, добротная команда. Сейчас в Премьер-лиге все команды хорошие, поэтому всегда тяжело. Неприятно проигрывать. Тренируемся, бьемся", - признался Оздоев.

    "Рубин" после 10 матчей располагается на 12-й строчке турнирной таблицы. В активе казанской команды – 7 очков.

    Источник: ФК «Рубин»

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    28.09.2015 18:55
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