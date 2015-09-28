Майкон: «В матче с «Челси» нет фаворита»

Защитник "Порту" Майкон считает, что в предстоящей встрече второго тура группового турнира Лиги чемпионов с "Челси" нельзя выявить явного фаворита.

"Мы сильны и телом, и духом. Впереди у нас трудный матч с "Челси", но мы хорошо к нему подготовились и рассчитываем на положительный результат. Тут нет фаворита. Завтрашняя игра очень важна. Победа в ней повысит наши шансы на выход из группы.

Икер Касильяс - хороший одноклубник и друг. Он оказался в нужном месте в нужное время. Впрочем, все наши вратари хороши", - заявил Майкон.

Напомним, что матч "Порту" и "Челси" состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.