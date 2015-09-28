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    РФПЛ. «Амкар» одержал волевую победу над «Мордовией»

    Пермский "Амкар" в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги одержал волевую победу над "Мордовией". Гости повели в счете на 23 минуте усилиями Мухаметшина. Хозяева поля смогли отыграться лишь во втором тайме гол на счету Шаваева. Победную точку в матче поставил ветеран пермяков – Георгие Пеев, реализовавший пенальти.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур

    Амкар (Пермь) - Мордовия (Саранск) - 2:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 - Мухаметшин, 23; 1:1 - Шаваев, 56; 2:1 - Пеев, 65 (с пенальти).

    Амкар: Селихов, Занев, Зайцев, Арзуманян, Бутко, Идову (Курзенев, 89), Йовичич, Шаваев, Баланович (Пеев, 49), Прудников, Чума (Салугин, 86).

    Мордовия: Чебану, Нахушев, Фибел, Рыков, Дудиев, Власов (Игнатович, 78), Стеванович, Иванов (Махмудов, 71), Ле Таллек, Мухаметшин, Луценко.

    Предупреждения: Дудиев, 26; Фибел, 39; Прудников, 84.

    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2015 18:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      Qweas 29 сентября 2015, 06:37

      Мордва сначала Химкам влетела ( в КР ), а сейчас никакой Амкар не смогла обыграть.

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