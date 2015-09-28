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    Тохир: «Рентабельность «Интера» растет»

    Президент "Интера" Эрик Тохир опроверг информацию, по которой его клуб закончил прошлый сезон с убытком в 90 миллионов евро.

    "Я читал различные публикации о нашем бюджете. Не знаю, откуда появилась такая цифра. Официальные итоги должны представить акционерам через месяц и это будет интересно. Сейчас наша рентабельность растет, а выручка увеличилась на 10 миллионов евро, билеты хорошо продаются.

    Да и ситуация с телеправами хорошая, но пока еще очень далека от той, какая есть в Англии. Мы должны прибавлять в этом отношении и увеличить аудиторию серии А в Азии и США", - сказал функционер.

    Источник: Football Italia

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    28.09.2015 18:17
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