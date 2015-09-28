Мини-футбол. «Снежана-Котельники» идет без потерь

Поединки второго тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд были объединены одной общей особенностью – 100% очков в поединках тура досталось командам гостей.

Центральным противостоянием тура стало женское мини-футбольное «классико» в Пензе, столкнувшее в очередной раз лицом к лицу действующего чемпиона «Лагуну-УОР» и серебряного призера по итогам прошлого сезона – «Аврору» из Санкт-Петербурга. Значительно ослабленный уходом лидеров коллектива в прошедшее межсезонье чемпион, сжав зубы, держал удар вплоть до самой концовки первого поединка, однако более грозный по подбору исполнителей клуб с берегов Невы своего в итоге добился, дожав подопечных Михаила Крюкова в самой концовке матча – 0:2.

Второй раунд главного женского противостояния страны сулил сурскому клубу еще более туманные перспективы, ведь в первой же игре нового чемпионата России удаление заработала лучший голкипер прошлого сезона, страж ворот «Лагуны» Мария Сурнина. На исходе первой десятиминутки Анастасия Дурандина выводит гостей вперед, и лишь в начале второго тайма Александра Чернова к восторгу болельщиков забивает первый в сезоне гол «Лагуны» и сравнивает счет.

Класс соперника из Северной столицы вскоре вновь берет свое, а малочисленной и юной команде из Пензы вновь не удается концовка встречи. Сначала новичок питерского клуба Кристина Прудникова выводит свою новую команду вперед на 28-й минуте, а за три минуты до финальной сирены вопрос о победителе встречи снимает Виктория Лебедева - 1:3.

Продолжила свое победное шествие в матчах второго тура и подмосковная «Снежана-Котельники». Подопечные Сергея Черепушкина гостили в Ялуторовске, где дважды взяли верх над «Тюменью». Как и в матче открытия нынешнего чемпионата, в первой дуэли команд все решил единственный гол капитана «Снежаны» Татьяны Коржовой, забитый на 38-й минуте.

Основные события второго поединка разгорелись лишь после перерыва, вновь не порадовав зрителей на трибунах забитыми мячами в тайме первом. Однако затем соперниц словно прорвало, и относится это в большей степени к игрокам "Снежаны-Котельники". Дебютным голом в новом сезоне счет открыла Татьяна Кулешова, после чего успех восьмого номера подмосковной команды закрепили Екатерина Попова, Татьяна Коржова и Анастасия Шеховская, доведя счет до крупного к 34-й минуте встречи. Вновь, как и в первом туре, не обошлось без удаления в составе "Тюмени" - на сей раз сдали нервы у Ирины Правдиной.

Имея в багаже четыре пропущенных мяча и удаление одного из ведущих игроков, подопечные Евгения Беломоина продолжали сопротивляться. И вскоре фортуна вознаградила сибирячек забитым мячом в исполнении Екатерины Кругловой, поставившим точку в этом противостоянии - 1:4.

Таким образом, «Снежана-Котельники» со стопроцентным показателем в 12 очков продолжает лидировать в турнирной таблице, на два очка опережая «Аврору». Замыкает тройку с единственным баллом, добытым в Санкт-Петербурге, ЖМФК «Тюмень». Следом расположились столичный «Торпедо-МАМИ» и пензенская «Лагуна-УОР», пока не имеющие в своем активе очков после двух проведенных игр.

Поединки 3-го тура пройдут 9 и 10 октября. «Снежана-Котельники» примет на своем паркете «Лагуну-УОР», а «Торпедо-МАМИ» сразится с «Тюменью».

Чемпионат России по мини-футболу среди женских команд. 2-й тур

«Лагуна-УОР» (Пенза) - «Аврора» (Санкт-Петербург) - 0:2 (Филисова, 36; Семенова, 40); 1:3 (Чернова, 22 – Дурандина, 9; Прудникова, 28; Лебедева, 37).

«Тюмень» (Тюмень) - «Снежана-Котельники» (Московская область) - 0:1 (Коржова, 38); 1:4 (Круглова, 37 – Кулешова, 23; Попова, 30; Коржова, 33; Шеховская, 34).

Бомбардиры: Дурандина («Аврора») – 3; Коржова («Снежана-Котельники») – 3.