«Анжи» не вел переговоры с Черчесовым

Генеральный директор "Анжи" Сергей Кораблев опроверг информацию о переговорах со Станиславом Черчесовым.

"Я даже не знаю, что сказать. В последнюю неделю я нахожусь в Каспийске. С кем я мог вести переговоры? Если вы мне покажете билет Москва - Махачкала на имя Черчесова, тогда я могу сказать, что он, в принципе, мог прилететь сюда, и я с ним мог вести переговоры. Но я с ним не разговаривал.

Увольнение Юрия Семина? Это внутренние вопросы кухни "Анжи". Если будет что-то меняться, вы узнаете об этом на официальном сайте. Мы же полностью открытая для прессы команда", - сказал Кораблев.

Напомним, что сегодня ранее появилась информация о том, что Черчесов в ближайшее время возглавит "Легию".