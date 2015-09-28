Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Анжи» не вел переговоры с Черчесовым

    Генеральный директор "Анжи" Сергей Кораблев опроверг информацию о переговорах со Станиславом Черчесовым.

    "Я даже не знаю, что сказать. В последнюю неделю я нахожусь в Каспийске. С кем я мог вести переговоры? Если вы мне покажете билет Москва - Махачкала на имя Черчесова, тогда я могу сказать, что он, в принципе, мог прилететь сюда, и я с ним мог вести переговоры. Но я с ним не разговаривал.

    Увольнение Юрия Семина? Это внутренние вопросы кухни "Анжи". Если будет что-то меняться, вы узнаете об этом на официальном сайте. Мы же полностью открытая для прессы команда", - сказал Кораблев.

    Напомним, что сегодня ранее появилась информация о том, что Черчесов в ближайшее время возглавит "Легию".

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.09.2015 17:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Джавдет 28 сентября 2015, 20:55

      И кого ждут, ФНЛа

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11