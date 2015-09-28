Луис Энрике: «Месси – незаменим»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике оценил шансы своей команды сыграть без Леонеля Месси матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера".

"Месси - незаменим. Нам нужно попробовать играть в таком же стиле, но с другими исполнителями. Мы будем стараться показывать свою игру без нашего лидера. Это настоящий вызов для нас.

Что касается "Байера", то эта команда хорошо обороняется. Это физически сильная команда, в прошлом сезоне "Байер" классно выступил в Лиге чемпионов. Эта команда немного отличается от других клубов бундеслиги, так что это будет непростой поединок", - заявил специалист.

Напомним, что матч между "Барселоной" и "Байером" состоится во вторник, 29 сентября.