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    Луис Энрике: «Месси – незаменим»

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике оценил шансы своей команды сыграть без Леонеля Месси матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера".

    "Месси - незаменим. Нам нужно попробовать играть в таком же стиле, но с другими исполнителями. Мы будем стараться показывать свою игру без нашего лидера. Это настоящий вызов для нас.

    Что касается "Байера", то эта команда хорошо обороняется. Это физически сильная команда, в прошлом сезоне "Байер" классно выступил в Лиге чемпионов. Эта команда немного отличается от других клубов бундеслиги, так что это будет непростой поединок", - заявил специалист.

    Напомним, что матч между "Барселоной" и "Байером" состоится во вторник, 29 сентября.

    Источник: УЕФА

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    28.09.2015 17:22
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