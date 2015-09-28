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    Черышев может перебраться в «Валенсию»

    Российский полузащитник "Реала" Денис Черышев может перебраться в "Валенсию". Случиться это может уже в ближайшее трансферное окно в январе. Напомним, что в текущем сезоне игрок сборной России принял участие пока лишь в одном матче "Реала" - против "Гранады", выйдя на замену за 14 минут до финального свистка.

    Ранее главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес заявлял, что рассчитывает на россиянина и не готов отпускать его в другую команду. Известно об интересе к Черышеву со стороны "Севильи", "Ливерпуля" и "Зенита".

    Источник: Sport.es

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    28.09.2015 16:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -130

      калач 29 сентября 2015, 17:04

      какая Валенсия какая Севилья. Для такого полена Вильяреал потолок

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid > калач 30 сентября 2015, 10:01

      турнирную таблицу глянь. где Валенсия с Севильей.

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 28 сентября 2015, 18:51

      Главное чтоб в Россию не перебрался!

      2
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      Рейтинг: +72

      HardPony 28 сентября 2015, 16:13

      Валенсия или Севилья норм варианты. Ливер убог сейчас. К бомжам не нужно вообще,только карьеру губить

      -2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > 28 сентября 2015, 18:29

      Валенсия или Севилья!

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец > 28 сентября 2015, 20:00

      Не надо в Россию ему вообще, если не хочет загубить карьеру

      0
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      Рейтинг: +10

      NeurofunK > HardPony 28 сентября 2015, 21:39

      Ща Клопп ливер возглавит норм всё будет!

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