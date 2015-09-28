Российский полузащитник "Реала" Денис Черышев может перебраться в "Валенсию". Случиться это может уже в ближайшее трансферное окно в январе. Напомним, что в текущем сезоне игрок сборной России принял участие пока лишь в одном матче "Реала" - против "Гранады", выйдя на замену за 14 минут до финального свистка.

Ранее главный тренер "Реала" Рафаэль Бенитес заявлял, что рассчитывает на россиянина и не готов отпускать его в другую команду. Известно об интересе к Черышеву со стороны "Севильи", "Ливерпуля" и "Зенита".