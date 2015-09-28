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    Шикунов: «Процесс погашения задолженностей в «Ростове» продолжается»

    Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов заявил, что клуб делает все возможное для погашения долгов перед персоналом клуба. Напомним, что сегодня появилась информация о возможной забастовке с первого октября.

    "Понятно, что были некоторые внутренние разговоры, ясно, что ситуация с долгами по зарплате не всех устраивает, но никаких официальных ультиматумов не было. Основная часть задолженности перед обслуживающим персоналом погашена. И процесс погашения задолженностей продолжается. Какой-либо конкретной даты, до которой необходимо погасить долги, нет", - сказал Шикунов.

    Источник: ТАСС

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    28.09.2015 14:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 сентября 2015, 17:01

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