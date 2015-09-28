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    Акинфеев, Березуцкий и Еременко занимаются по индивидуальному графику

    В сегодняшней утренней тренировке три футболиста ЦСКА работали по индивидуальному плану. Это голкипер Игорь Акинфеев, во время матча с "Локомотивом" получивший ушиб правого коленного сустава в столкновении с Понтусом Вернблумом, Василий Березуцкий, повредивший мышцу левого бедра в игре с "Мордовией", и Роман Еременко, испытывающий проблемы с пахом.

    Стоит отметить, что Березуцкий в понедельник должен пройти специальное тестирование, по результатам которого клубные врачи сделают выводы по дальнейшей тактике его восстановления.

    Окончательное решение об участии этих футболистов в игре с голландским ПСВ во втором туре Лиги чемпионов будет принято во вторник.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    28.09.2015 14:09
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