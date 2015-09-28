«Аталанта» - «Сампдория». Смотреть онлайн

"Аталанта" и "Сампдория" успешно начали сезон, потерпев в первых пяти турах только по одному поражению.Генуэзцы в минувшем туре вырвали победу у "Ромы" и в случае успеха в Бергамо могут подняться на третью строчку в турнирной таблице.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча - в 22:00 мск.