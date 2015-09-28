«Вест Бромвич» - «Эвертон». Смотреть онлайн

"Вест Бромвич" неудачно стартовал в чемпионате, однако получив подкрепление в виде бывшего форварда "Зенита" Хосе Саломона Рондона наладил игру и не проигрывает уже в трех матчах подряд. Игра с "Эвертоном" будет серьезным экзаменом для команды Тони Пулиса. "Ириски" после шести матчей имеют в пассиве всего одно поражение от "Ман Сити" и совсем недавно уверенно разобрались с "Челси".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча - в 22:00 мск.