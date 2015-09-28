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    Орлов: «В раздевалке был Дюков, при нем драки не могло быть»

    Телекомментатор Геннайдий Орлов не верит в драку между защитником "Зенита" Александром Анюковым и голкипером Юрием Лодыгиным после матча со "Спартаком" (2:2).

    "Смешно даже - вы только представьте разницу весовых категорий Анюкова и Лодыгина... Я не был в раздевалке, поэтому точно ничего сказать не могу. Но знаю, что сразу после матча в раздевалку команды приходил Александр Дюков - какая при нем могла быть драка? А сразу после ухода президента клуба Анюкова позвали на допинг-контроль, он анализы сдавал. Команда ждала его в автобусе. Какая драка?", - сказал Орлов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    28.09.2015 09:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 сентября 2015, 14:24

      может как раз Дюков и зашел из за драки что там прям и драка просто один другому всунул в харю это дело 1 минуты а потом их естественно растащили ну и Дюков нарисовался ничего страшного в каждой команде игроки дерутся они же не девицы они же мужики иногда чешутся кулаки вот и Анюков не сдержался да и есть за что сколько можно косячить Лодыгин кстати и в позапрошлом году накосячил с Локомотивом что стоило золотых медалей команде

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 сентября 2015, 11:47

      Хорошо, что Дюков не огрёб

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