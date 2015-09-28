Орлов: «В раздевалке был Дюков, при нем драки не могло быть»

Телекомментатор Геннайдий Орлов не верит в драку между защитником "Зенита" Александром Анюковым и голкипером Юрием Лодыгиным после матча со "Спартаком" (2:2).

"Смешно даже - вы только представьте разницу весовых категорий Анюкова и Лодыгина... Я не был в раздевалке, поэтому точно ничего сказать не могу. Но знаю, что сразу после матча в раздевалку команды приходил Александр Дюков - какая при нем могла быть драка? А сразу после ухода президента клуба Анюкова позвали на допинг-контроль, он анализы сдавал. Команда ждала его в автобусе. Какая драка?", - сказал Орлов.