«Ростов» - «Кубань». Онлайн-трансляция

Ростовчане отлично стартовали в нынешнем первенсте и в случае победы над "Кубанью" могут догнать по очкам идущий на третьем месте "Зенит". Однако все усилия тренерского штаба во главе с Курбаном Бердыевым может перечеркнуть тяжелая финансовая ситуация в клубе. Краснодарцы же приедут в Ростов после уверенной победы над "Спартаком", которая может стать для них началом восхождения по этажам турнирной таблицы.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ростов" - "Кубань". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!