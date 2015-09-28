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    «Ростов» - «Кубань». Онлайн-трансляция

    Ростовчане отлично стартовали в нынешнем первенсте и в случае победы над "Кубанью" могут догнать по очкам идущий на третьем месте "Зенит". Однако все усилия тренерского штаба во главе с Курбаном Бердыевым может перечеркнуть тяжелая финансовая ситуация в клубе. Краснодарцы же приедут в Ростов после уверенной победы над "Спартаком", которая может стать для них началом восхождения по этажам турнирной таблицы.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ростов" - "Кубань". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2015 18:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      larser7 28 сентября 2015, 19:52

      я не могу купить трансляцию ростов кубань

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