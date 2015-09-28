Мостовой: «Дзюба провел очень слабую игру со «Спартаком»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру нападающего "Зенита Артема Дзюбы в матче против "Спартака" (2:2).

"Про зарплату я не хочу говорить, потому что мы хорошо знаем, как у нас в стране зарплаты получают — один мяч забил, и месяцами ходишь рассказываешь, какой ты великий. А по игре соглашусь с Федуном: Дзюба в первом тайме раза три мяча коснулся. Во втором тайме, возможно, коснулся чуть побольше, правда, из них раз семь мяч потерял после этих касаний. Очень слабая игра, несмотря на важный гол. То, что Артем опять наговорил после игры про то, как его гнобили в «Спартаке», — это его личное дело, поэтому пусть говорит что хочет. Но по игре очень слабо выглядел", - считает Мостовой.