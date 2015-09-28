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    Радченко: «Победа «Зенита» над «Гентом» на 80 процентов гарантирует выход из группы»

    Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказал свое мнение о значимости игры против «Гента» в Лиге чемпионов, отметив, что в случае победы над бельгийцами шансы питерцев на выход из группы сильно возрастают.

    «Будет очень важная игра. Если мы победим, то уже процентов на 80 обеспечим себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Группа не такая уж сложная, и мы теперь обязаны из нее выходить.

    Ничья между «Гентом» и «Лионом» (1:1)? Ничего неожиданного — группа равная. Больше опасности жду от «Лиона». Матчи с французами и станут ключевыми. Впрочем, для начала нужно выиграть у «Гента», чтобы уверенней себя чувствовать», — считает Радченко.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    28.09.2015 08:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 сентября 2015, 11:48

      Удачи питерским! Надо побеждать

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