«Амкар» - «Мордовия». Онлайн - трансляция

Матч "Мордовии" с ЦСКА поставил на уши всю футбольную Россию. После шести пропущенных за один тайм мячей некоторые специалисты сравнили саранцев с дворовой командой. Игра с "Амкаром" - шанс для подопечных Андрея Гордеева реабилитироваться за поражение и поправить турнирное положение.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Мордовия". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 16:30, не пропустите!