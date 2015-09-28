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    Орлов: «Халк, скорее всего, не сыграет с «Гентом»

    Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий "Зенита" Халк, скорее всего, не сыграет в матче группового раунда Лиги чемпионов против "Гента". По его словам, футболист питерской команды получил повреждение во время игры со "Спартаком" (2:2).

    "Под вопросом участие Халка в ближайшем матче с "Гентом". У него травма. Сегодня было обследование, о результатах не говорят, но, скорее всего, он не будет играть. Какое-то чудо должно произойти, чтобы он принял участие в матче", — сказал Орлов в эфире телеканала "Наш футбол".

    Источник: Eurofootball

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    28.09.2015 07:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +146

      Misha78 28 сентября 2015, 08:04

      Плохая новость.

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