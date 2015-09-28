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    Бывший арбитр: «Иванов считает, что не было пенальти за игру рукой Ломбертса? Он - балбес!»

    Арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин поделился мнением об эпизоде с попаданием мяча в руку Николаса Ломбертса во время матча десятого тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит» (2:2).

    "На 53-й минуте надо было давать пенальти в ворота «Зенита». Ломбертс явно играл рукой, блокируя удар Зе Луиша. Валентин Иванов считает, что пенальти там не было, поскольку мяч попал Ломбертсу в плечо? Что я могу сказать? Иванов - балбес! Ломбертс явно выставил правую руку, мяч в нее и попал. Ну как же не давать такой пенальти? Пусть Иванов еще раз прокрутит и посмотрит этот момент.

    С Ивановым бесполезно дискутировать. Он - человек, который все время защищает свой мундир и не хочет быть принципиальным. Это происходит уже не в первый раз. Об этом можно судить хотя бы по этому эпизоду, где был «железный» одиннадцатиметровый удар. Я с Ивановым целиком и полностью не согласен по этому моменту", - сказал Левитин.

    Источник: Eurofootball

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    28.09.2015 07:13
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4077

      морозз 28 сентября 2015, 15:18

      На мне понравилось как он отсудил матч, давал играть и не свистел как Карась по просьбам Гинера!

      1
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      Рейтинг: +26747

      slavutiq70 28 сентября 2015, 13:47

      Он не балбес,а просто зарабатывает деньги,,,,,О и сам знает что пенальти был,но старость надо обеспечивать себе пока дают бабло

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 28 сентября 2015, 12:56

      что за консперациия "бывший арбитр" ? и кого он судил область или город?теперь хочет внимания себе

      0
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > Barsuk52 28 сентября 2015, 13:51

      Если ты не знаешь Левитина- какого Х тут делаешь??????????

      2
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      Рейтинг: +11

      FiZryk 28 сентября 2015, 12:41

      Да оба пендаля надо было ставить-тогдаб и решилось. Пендель сам по себе еще совсем не нарантия нола особенно у кривоногих клубов из раиссии. А судья все равно оказался передаст

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 28 сентября 2015, 11:10

      Ну тогда нужно было давать пенальти и на Глушакове.

      2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 28 сентября 2015, 09:53

      Да Иванову ГАЗПРОЕКТ подслюнявил,вот он и не ставил пенальти!!!Все просто!!!

      -2
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      Рейтинг: +365

      n272nm > CSKA №1 28 сентября 2015, 11:29

      Это Гинер подслюнявил. Вам гениальный пенальти поставили в матче с Локомотивом. Вы этот матч, тупо просрали, потому что забили гол с пенальти, которого и в помине не было. Более того, мне приятель из Мск, который более за Спартак, тут же отписался, в том смысле, что за то что Слуцкий стал тренером сборной, вам обеспечат в этом году чемпионство. И тоже самое я сегодня услышал от своих коллег на работе. Вся Россия об этом говорит, а ты ту хренотень несешь. Это не говоря уже о том, что в кои-то веки арбитр остудил нормально и последовательно. Если он не поставил пенальти на руке имени Ломбертса, то потом он не поставил пенальти за игру рукой Глушакова. Спасибо ему за это, ибо не будь он последовательным, то его ошибочное решение повлияло бы на результат.

      4
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > n272nm 28 сентября 2015, 13:57

      Чувачок,я не спорю что пеналь левый,но Локовый пеналь еще левее!!!Он,млять,типо исправился и поставил левый пеналь!!!А Ломберцу пора в ВОЛЕЙБОЛ играть,судейка явно приплачен Зенькой,ГАЗПРОЕКТ старается на славу!!!Так что за язычком следи,пока не оторвали...позвонили ему млять(((

      -3
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      Рейтинг: +11

      slimline > CSKA №1 28 сентября 2015, 15:38

      истеричка ты крашеная, еще грозится тут

      1
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      Рейтинг: +365

      n272nm > CSKA №1 28 сентября 2015, 15:52

      Мдя, а я вот ничего левого в пенальти Локо не заметил. Опять же, нарушение было в штрафной ЦСКА. Может это пеналь на усмотрение арбитра, но поставить его Карасев имел полное право, в отличии от вашего, которого, в принципе не было.

      2
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 28 сентября 2015, 09:48

      Изначально нужно было смотреть куда летел мяч. По траектории он как минимум на пару метров летел мимо ворот. И в ворота мог угодить только в результате рекошета.

      1
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > neveldomha 28 сентября 2015, 13:52

      Поменяй ник на vaterpasssss

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 сентября 2015, 09:02

      я бы за балбеса попросил в прямом и прямо в морду ответить зачем такое говорить ведь ошибки бывают у всех может он просто не заметилведь эпизод скоротечный в динамике тем более мяч попал ближе к плечу поэтому он и так трактовал а Левитин все смотрит по десять раз в повторах конечно теперь ему легко всех балбесами обзывать Морду бы начистил это сто пудово

      7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 сентября 2015, 08:43

      Да ладно -страна давно привыкла что к Зениту и ЦСКА особенное любящее отношение судей.

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 28 сентября 2015, 07:57

      Спорный момент. На повторе вроде видно, а в игре-доля секунды.

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