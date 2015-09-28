Карпин: «Единственная команда, за кого я реально сейчас болею,- «Торпедо» Армавир»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал, что не смотрел игру десятого тура РФПЛ между "Спартаком" и "Зенитом"(2:2). Он также заявил, что сейчас не стал бы рассматривать предложение бывшего клуба — «Спартака».

«Если мне надо будет, посмотрю игру "Спартак" — «Зенит» в записи. Можно остановить трансляцию, что-то выделить и что-то почерпнуть. А терять время, скажем так, подстраивая свой график под игры «Спартака» или еще кого-то, я не буду. На «Открытие Арене» был, по-моему, два раза. А смысл мне появляться там чаще? Желания нет там появляться просто по времени, грубо говоря. Во-вторых, лишний раз появляться там смысла не вижу.

Могу ли сказать, что болею за «Спартак»? Тогда надо говорить, что болею за «Сельту», за «Реал Сосьедад». Я болею за «Торпедо» Армавир. Единственная команда, за кого я реально сейчас болею, — «Торпедо» Армавир. С Аленичевым мы давно не общались: он занят, я занят. Нам не нужно каждодневное общение. Можно общаться раз в полгода и быть близкими друзьями.

Понимаю ли я тренеров, которые идут в «Спартак»? Конечно, понимаю. Все же думают, что у них получится. Но пока ни у кого не получается. Должно же у кого-то получиться. Может, не у Аленичева, а у кого-то еще. Из «Спартака» сейчас ни с кем не общаюсь. Аленичев от Якина отличается всем. Всем — от внешности и вплоть до подхода к футболу. Нет смысла их сравнивать.

Если бы в любом качестве позвали в «Спартак»? Не стал бы рассматривать предложение. На данный момент – нет. Я работаю сейчас в «Торпедо» Армавир", — сказал Карпин.