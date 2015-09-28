Иванов: «Зачем нам пенальти-мутняк?»

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов прокомментировал эпизод в матче десятого тура РФПЛ "Спартак" – «Зенит» (2:2), когда мяч попал в руку защитника гостей Николаса Ломбертса после удара форварда красно-белых Зе Луиша.

- То, что я видел – мяч попал в плечо, потом, может быть, попал в руку. Если бы напрямую попал в отставленную руку, то вопросов нет, пенальти. Потому Иванов и не назначил. Зачем нам мутняки какие-то?

- То есть, назначь Иванов пенальти, был бы мутняк?

- Да.

- Был еще один спорный эпизод в матче «Спартак» - «Зенит». Ломбертс играл с окровавленной головой почти весь матч, а Боккетти не дали выйти с таким же повреждением в концовке и «Зенит» сравнял счет. Есть ли тут какие нормативы?

- По-моему, у Ломбертса только в конце игры вновь пошла кровь… Что касается правил, то резервный не может выпустить игрока, пока у него не будет остановлена кровь. Выпускать надо, когда все забинтовали. В случае с Боккетти надо было, чтобы забинтовали жестко, чтобы кровь не шла.