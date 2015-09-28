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    Иванов: «Зачем нам пенальти-мутняк?»

    Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов прокомментировал эпизод в матче десятого тура РФПЛ "Спартак"«Зенит» (2:2), когда мяч попал в руку защитника гостей Николаса Ломбертса после удара форварда красно-белых Зе Луиша.

    - То, что я видел – мяч попал в плечо, потом, может быть, попал в руку. Если бы напрямую попал в отставленную руку, то вопросов нет, пенальти. Потому Иванов и не назначил. Зачем нам мутняки какие-то?

    - То есть, назначь Иванов пенальти, был бы мутняк?

    - Да.

    - Был еще один спорный эпизод в матче «Спартак» - «Зенит». Ломбертс играл с окровавленной головой почти весь матч, а Боккетти не дали выйти с таким же повреждением в концовке и «Зенит» сравнял счет. Есть ли тут какие нормативы?

    - По-моему, у Ломбертса только в конце игры вновь пошла кровь… Что касается правил, то резервный не может выпустить игрока, пока у него не будет остановлена кровь. Выпускать надо, когда все забинтовали. В случае с Боккетти надо было, чтобы забинтовали жестко, чтобы кровь не шла.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.09.2015 06:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 сентября 2015, 09:07

      один Карась наставил мутняков и что лучше что ли я так считаю пенальти надо ставить стопудовые а такие как эти и разговоров не стоит разводить и тем более оскорблять друг друга не надо

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 сентября 2015, 08:49

      Это не Дзюба отнял очки у Спартака -а именно Иванов -думаю тут и обсуждать нечего.

      2
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      Рейтинг: +14

      Германн 28 сентября 2015, 08:16

      Эксперт по вопросам судейства судья Всесоюзной категории Владимир Левитин назвал Иванова балбесом, сказав,что тот постоянно защищает честь мундира. От того и судейство у нас в чемпионате ниже плинтуса.

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      Рейтинг: +33

      10tolik10 28 сентября 2015, 07:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зениту ЦСКА тоже забили когда Зенит был в меньшинстве, когда защитник был не в игре. И никто ничего. А тут Зенит забил тем кто в меньшинстве, ах ну да НЕСПРАВЕДЛИВО. Двойные стандарты, прям бабы.

      -4
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 сентября 2015, 06:36

      Насчёт пенальти прав

      -2
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