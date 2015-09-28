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    Бышовец: «Готов возглавить клуб ФНЛ»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец заявил, что соскучился по тренерскому ремеслу и готов возглавить клуб ФНЛ.

    - Вы уже больше пяти лет не имеете тренерской практики. Есть ли силы и желание вернуться к работе?

    - Конечно, мне не хватает футбола как профессии. Я располагаю хорошими связями и в футболе, и в обществе, но никого не прошу о трудоустройстве. Однако, признаюсь, трудно наблюдать за тем, что происходит, не принимая в этом участия, особенно с учетом знаний и опыта, которые у меня есть. Думаю, я мог бы активнее участвовать в наших футбольных процессах. В частности, пока никто не спросил моего мнения о возможном расширении РФПЛ до 18 команд.

    - Завтра вам звонят и предлагают возглавить клуб ФНЛ. Ваша реакция?

    - Зависит от команды, условий и задач, хотя вообще согласился бы. Но это мне должно быть интересно. По этому поводу у меня есть еще один афоризм: чтобы быть счастливым - достаточно быть полезным и правдивым.

    Источник: Sportbox.ru

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    28.09.2015 02:06
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