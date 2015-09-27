Григорий Иванов: «Три победы подряд для «Урала» - достижение»

Вообще молодцы, чуть ли не к еврокубкам подошли.
После победы "Урала" над казанским "Рубином" президент екатеринбуржского клуба Григорий Иванов заявил, что задачи на сезон перед командой остаются теми же.
"Наши цели на сезон не меняются. Надо выигрывать в каждом матче. Конечно, для нас это достижение - три победы подряд. Такого у нас еще не было, это приятно", - заявил Иванов.
"Решение убрать у Скрипченко приставку "исполняющий обязанности" не было эмоциональным решением, оно было продумано. Ранее он был помощником, и нам было интересно посмотреть на то, как он будет справляться, когда станет главным. Мы посмотрели и увидели, что он может управлять командой, хорошо проводит тренировочный процесс. У меня на душе стало спокойно, и его назначили главным", - отметил президент "Урала".