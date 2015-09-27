Григорий Иванов: «Три победы подряд для «Урала» - достижение»

После победы "Урала" над казанским "Рубином" президент екатеринбуржского клуба Григорий Иванов заявил, что задачи на сезон перед командой остаются теми же.

"Наши цели на сезон не меняются. Надо выигрывать в каждом матче. Конечно, для нас это достижение - три победы подряд. Такого у нас еще не было, это приятно", - заявил Иванов.

"Решение убрать у Скрипченко приставку "исполняющий обязанности" не было эмоциональным решением, оно было продумано. Ранее он был помощником, и нам было интересно посмотреть на то, как он будет справляться, когда станет главным. Мы посмотрели и увидели, что он может управлять командой, хорошо проводит тренировочный процесс. У меня на душе стало спокойно, и его назначили главным", - отметил президент "Урала".