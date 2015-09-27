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    Григорий Иванов: «Три победы подряд для «Урала» - достижение»

    После победы "Урала" над казанским "Рубином" президент екатеринбуржского клуба Григорий Иванов заявил, что задачи на сезон перед командой остаются теми же.

    "Наши цели на сезон не меняются. Надо выигрывать в каждом матче. Конечно, для нас это достижение - три победы подряд. Такого у нас еще не было, это приятно", - заявил Иванов.

    "Решение убрать у Скрипченко приставку "исполняющий обязанности" не было эмоциональным решением, оно было продумано. Ранее он был помощником, и нам было интересно посмотреть на то, как он будет справляться, когда станет главным. Мы посмотрели и увидели, что он может управлять командой, хорошо проводит тренировочный процесс. У меня на душе стало спокойно, и его назначили главным", - отметил президент "Урала".

    Источник: Р-Спорт

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    27.09.2015 22:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 28 сентября 2015, 09:15

      Вообще молодцы, чуть ли не к еврокубкам подошли.

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