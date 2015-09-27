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    Пресс-атташе «Зенита»: «Андронов говорит неправду»

    Пресс-аташе питерского "Зенита" Дмитрий Циммерман прокомментировал информацию о том, что в раздевалке команды после игры со "Спартаком" произошла драка.

    "Вчера в раздевалке Зенита была драка. Анюков против Лодыгина. Началось с плевка," - сообщил ранее комментатор "НТВ-Плюс" Алексей Андронов в Twitter.

    "Андронов говорит неправду. Александр Анюков до отъезда команды не появлялся в раздевалке, был на допингконтроле и уехал со стадиона гораздо позже всей команды. Ни до, ни в перерыве, ни после матча драки не было. Кроме того, у Александра с Юрием Лодыгиным по жизни прекрасные отношения," - парировал Циммерман.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.09.2015 22:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 28 сентября 2015, 01:02

      Ничем хорошим для Лодыргина это не кончится

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