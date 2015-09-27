Пресс-атташе «Зенита»: «Андронов говорит неправду»

Пресс-аташе питерского "Зенита" Дмитрий Циммерман прокомментировал информацию о том, что в раздевалке команды после игры со "Спартаком" произошла драка.

"Вчера в раздевалке Зенита была драка. Анюков против Лодыгина. Началось с плевка," - сообщил ранее комментатор "НТВ-Плюс" Алексей Андронов в Twitter.

"Андронов говорит неправду. Александр Анюков до отъезда команды не появлялся в раздевалке, был на допингконтроле и уехал со стадиона гораздо позже всей команды. Ни до, ни в перерыве, ни после матча драки не было. Кроме того, у Александра с Юрием Лодыгиным по жизни прекрасные отношения," - парировал Циммерман.