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    • Мини-футбол. «Ухта» проиграла в своем первом матче в Суперлиге

    Мини-футбол. «Ухта» проиграла в своем первом матче в Суперлиге

    Состоялись заключительные игры в рамках 5-го тура Суперлиги. «Дина» на своем поле разобралась с «Новой генерацией». В этой встрече главным героем стал Эскердинья, который трижды поразил ворота соперника. В заключительном матче тура «Ухта» уступила «Тюмени». Примечательно, что для «Ухты» эта игра стала первой в рамках Суперлиги.

    Чемпионат России. Суперлига. 5-й тур

    Дина (Москва) – Новая генерация (Сыктывкар) – 6:2 (3:1)

    Голы: 1:0 – Эскердинья, 7. 2:0 – Багирова, 17. 3:0 – Карлиньос, 19 (С 10-метрового). 3:1 – Коданев, 21. 3:2 – Талес, 32. 4:2 – Эскердинья, 44. 5:2 – Эскердинья, 47. 6:2 – Карлиньос, 50.

    Ухта – Тюмень – 2:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Сивец, 5 (в свои ворота). 0:2 – Антошкин, 11. 0:3 – Милованов, 22. 1:3 – Сивец, 45. 1:4 – Милованов, 49. 2:4 – Кузьминых, 50.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 21:15
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