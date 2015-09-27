Мини-футбол. «Ухта» проиграла в своем первом матче в Суперлиге

Состоялись заключительные игры в рамках 5-го тура Суперлиги. "Дина" на своем поле разобралась с "Новой генерацией". В этой встрече главным героем стал Эскердинья, который трижды поразил ворота соперника. В заключительном матче тура "Ухта" уступила "Тюмени". Примечательно, что для "Ухты" эта игра стала первой в рамках Суперлиги.

Чемпионат России. Суперлига. 5-й тур

Дина (Москва) - Новая генерация (Сыктывкар) - 6:2 (3:1)

Голы: 1:0 - Эскердинья, 7. 2:0 - Багирова, 17. 3:0 - Карлиньос, 19 (С 10-метрового). 3:1 - Коданев, 21. 3:2 - Талес, 32. 4:2 - Эскердинья, 44. 5:2 - Эскердинья, 47. 6:2 - Карлиньос, 50.

Ухта - Тюмень - 2:4 (0:3)

Голы: 0:1 - Сивец, 5 (в свои ворота). 0:2 - Антошкин, 11. 0:3 - Милованов, 22. 1:3 - Сивец, 45. 1:4 - Милованов, 49. 2:4 - Кузьминых, 50.

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