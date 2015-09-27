Кононов: «Жоаозиньо показал себя хорошо»

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов остался доволен игрой полузащитника "быков" Жоаозиньо в матче десятого тура РФПЛ с "Тереком". Бразилец из-за перелома ноги не мог выступать за краснодарцев с марта этого года.

- Прошла треть чемпионата. Сделайте прогноз, когда команда будет показывать оптимальную для себя игру.

- Не могу сказать, когда команда это сделает. Хочу к следующей игре увидеть это. Но все зависит от многих факторов. Важно, чтобы все футболисты были здорово. Мы рады, что сегодня вышел Жоаозиньо, он хорошо себя показал.

- Какое состояние здоровья у Ахмедова?

- Он будет готов раньше, может, даже к "Габале". Перейра еще будет проходить обследование.