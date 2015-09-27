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    Панченко: «У нас команда максималистов»

    Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, вышедший в стартовом составе армейцев на матч с "Локомотивом", поделился своими впечатлениями от московского дерби.

    - Конечно, мы расстроены результатом. Хотели победить, играли на победу. В первом тайме была борьба за инициативу. Во втором у нас было подавляющее преимущество, но мы не смогли его реализовать.

    - В эпизоде с назначенным пенальти фол был?

    - Да, фол был, Пейчинович ударил мне по ноге.

    - Если отталкиваться от игры «Локомотива», можно ли говорить, что ничья закономерна? Соперник был чуть лучше в первом тайме, мы во втором.

    - Наверное, так. Но у нас команда максималистов, мы хотим побеждать в каждой игре.

    - Если учитывать пенальти, у тебя сегодня очередное результативное действие. В последних турах ты хорошо действуешь: забил «Мордовии» и «Байкалу», сегодня заработал 11-метровый. Можно ли сказать, что ты уже совсем близко к основе и тренеры тебе доверяют?

    - Спасибо за теплые слова! Я стараюсь проявить себя в каждой игре. Хорошо, что в предыдущих матчах удалось забить. Сегодня не довелось, но ничего страшного. Буду работать над реализацией. Стремлюсь играть в основном составе.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    27.09.2015 19:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +459

      sour12 28 сентября 2015, 23:04

      Радует в игре Панченко то, что он старается всегда сохранить мяч и удар не плохо поставлен, часто летит мяч в створ, а иногда и очень эффектно залетает.но пенальтист в цска наверно должен быть или центральный защитник или же из группы атаки кто меньше всех устаёт ну и конечно удар должен быть поставлен, пенальти должен бить самый физически готовный игрок и менее устающий за матч с поставленым ударом тогда удар получится сильным и более менее точным...а при определённой точности даже не в самый угол при хорошей силе удара будет залетать через руки.вспомните удары по воротам Канчельскиса???он просто бил сильно и в угол и мяч залетал в ворота или же от рук вратаря всё равно оказывался в сетке ворот =)

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      Рейтинг: +11

      necuk 28 сентября 2015, 13:14

      надо кудрявой Еременке на лавке посидеть повспоминать как играл раньше
      а Панченко пусть поиграет сколько можно его мариновать

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      Рейтинг: +459

      sour12 > necuk 28 сентября 2015, 22:58

      Ерёменко по мимо того что много отдавал хорошо и бил по воротам часто ещё и в защите очень много отрабатывал + каждый матч бегал 12-13км это просто п....ц.......он же не железный конечно ему надо отдыхать когдато.

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