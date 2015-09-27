Панченко: «У нас команда максималистов»

Радует в игре Панченко то, что он старается всегда сохранить мяч и удар не плохо поставлен, часто летит мяч в створ, а иногда и очень эффектно залетает.но пенальтист в цска наверно должен быть или центральный защитник или же из группы атаки кто меньше всех устаёт ну и конечно удар должен быть поставлен, пенальти должен бить самый физически готовный игрок и менее устающий за матч с поставленым ударом тогда удар получится сильным и более менее точным...а при определённой точности даже не в самый угол при хорошей силе удара будет залетать через руки.вспомните удары по воротам Канчельскиса???он просто бил сильно и в угол и мяч залетал в ворота или же от рук вратаря всё равно оказывался в сетке ворот =)
Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, вышедший в стартовом составе армейцев на матч с "Локомотивом", поделился своими впечатлениями от московского дерби.
- Конечно, мы расстроены результатом. Хотели победить, играли на победу. В первом тайме была борьба за инициативу. Во втором у нас было подавляющее преимущество, но мы не смогли его реализовать.
- В эпизоде с назначенным пенальти фол был?
- Да, фол был, Пейчинович ударил мне по ноге.
- Если отталкиваться от игры «Локомотива», можно ли говорить, что ничья закономерна? Соперник был чуть лучше в первом тайме, мы во втором.
- Наверное, так. Но у нас команда максималистов, мы хотим побеждать в каждой игре.
- Если учитывать пенальти, у тебя сегодня очередное результативное действие. В последних турах ты хорошо действуешь: забил «Мордовии» и «Байкалу», сегодня заработал 11-метровый. Можно ли сказать, что ты уже совсем близко к основе и тренеры тебе доверяют?
- Спасибо за теплые слова! Я стараюсь проявить себя в каждой игре. Хорошо, что в предыдущих матчах удалось забить. Сегодня не довелось, но ничего страшного. Буду работать над реализацией. Стремлюсь играть в основном составе.