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    Мини-футбол. «Динамо» упустило победу, ведя со счетом 3:0

    В 5-ом туре Суперлиги состоялось два матча. В первом КПРФ без особых проблем разобрался с Прогрессом. По два мяча на свой счет записали Сомхишвили и Котляров. Во втором матче игрового дня подмосковное "Динамо" сыграло вничью с "Сибиряком".

    Чемпионат России. Суперлига. 5-й тур

    КПРФ (Москва) - Прогресс (Глазов) - 7:3 (4:1)

    Голы: 1:0 - Симхишвили, 10. 2:0 - Котляров, 10. 3:0 - Симхишвили, 14. 4:0 - Дело, 22. 4:1 - Жданов, 24. 5:1 - Разоренов, 27. 5:2 - Будин, 30. 5:3 - Руженцев, 38. 6:3 - Канивец, 42. 7:3 - Котляров, 48.

    Динамо (Московская область) - Сибиряк (Новосибирск) - 3:3 (2:0)

    Голы: 1:0 - Ромуло. 2:0 - Сирило, 6. 3:0 - Ромуло, 28. 3:1 - Тимощенков, 35. 3:2 - Лео Сантана, 35. 3:3 - Волынюк, 40.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 00:05
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