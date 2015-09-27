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    УПЛ. «Металлист» проиграл «Днепру» и другие результаты

    В матче девятого тура УПЛ "Металлист" в родных стенах не смог справиться с "Днепром" - 1:2. Победу гостям принес гол Матеуса.

    Из других результатов отметим крупную победу "Стали" над запорожским "Металлургом" - 3:0, нулевую ничью "Черноморца" и "Ворсклы", ничейный результат "Зари" и "Александрии" - 1:1, а также поражение "Карпат" от "Волыни".

    Чемпиона Украины. УПЛ. 9-й тур

    Сталь – Металлург – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кулач, 49; 2:0 – Дебелко, 53; 3:0 – Кулач, 81.

    Черноморец – Ворскла – 0:0

    Заря – Александрия – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Будковский, 26; 1:1 – Коломоец, 73.

    Металлист – Днепр – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рыжук, 40 (в свои ворота); 1:1 – Приемов, 52; 1:2 – Матеус, 70.

    Карпаты – Волынь – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кравченко, 27; 0:2 – Гитченко, 79 (в свои ворота).

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 21:51
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