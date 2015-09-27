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    Серия А. «Интер» пал перед «Фиорентиной»

    После пяти стартовых побед подряд "Интер" с треском провалился в матче с еще одним лидером Серии А - "Фиорентиной". Уже к перерыву гости вели с солидным преимуществом в три мяча - постарались Иличич и Калинич, оформивший дубль. Кроме того, в составе хозяев на 30-й минуте встречи был удален Миранда. Поэтому в дальнейшем "фиалки" чувствовали себя комфортно и довели дело до победы, забив при этом еще один мяч - свой третий гол отпраздновал Калинич. Что до "Интера", то подопечные Манчини нашли в себе силы отквитать один гол, но этого оказалось крайне мало.

    Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

    Интер – Фиорентина – 1:4 (0:3) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Иличич, 4 (с пенальти); 0:2 – Калинич, 18; 0:3 – Калинич, 23; 1:3 – Икарди, 60; 1:4 – Калинич, 76.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2015 23:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      augur 28 сентября 2015, 14:11

      ничего страшного , успеха нам далее , сезон длиииииинный

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 сентября 2015, 06:36

      Калиф на час

      0
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